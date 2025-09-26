da Roma «Vi assicuro che il clima è preoccupante. E che una volta usciti dalle acque internazionali ed entrati nelle acque di un altro Stato, non siamo più in grado di garantire la sicurezza. Né noi, né nessun altro Paese al mondo. E questo vorrei che fosse chiaro». Il tono è pacato ma fermo, il volto è tirato. Sono da poco passate le otto e mezzo di mattina e Guido Crosetto è già nell'aula della Camera per l'informativa urgente del governo sulla Global Sumud Flottilla. Il ministro della Difesa ripete il concetto per sottolinearlo: «Il clima è preoccupante». Insomma, la situazione è critica. E un'eventuale escalation potrebbe portare a conseguenze che nessuno si augura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crosetto condanna l'attacco con droni. Fazzolari: non serve forzare il blocco navale