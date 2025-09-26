Crollo di via Mariti | via ai lavori per mettere in sicurezza il cantiere dove morirono i 5 operai

Da lunedì 29 settembre 2025 prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza dell'area del cantiere di via Mariti a Firenze, lì dove nel febbraio 2024 morirono i 5 operai che lavoravano alla costruzione del centro Esselunga L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Crollo di via Mariti: via ai lavori per mettere in sicurezza il cantiere dove morirono i 5 operai

Firenze, via Mariti in sicurezza. Sei settimane di lavori. E riapre il rione del crollo

Crollo via Mariti: in carcere ingegnere Melchiorre. L’accusa: violato divieto di esercizio della professione

Crollo di via Mariti: Cassazione annulla i domiciliari per D’Eugenio, titolare dell’azienda che produsse la trave precipitata

Firenze, via Mariti in sicurezza. Sei settimane di lavori. E riapre il rione del crollo - I lavori riguarderanno la parete affacciata sulla strada chiusa per il materiale pericolante. Come scrive msn.com

Crollo Esselunga , Cassazione annulla sequestro aziende RDB e Italprefabbricati - La Cassazione ha annullato con rinvio il sequestro preventivo delle aziende e delle azioni delle società Rdb e Italprefabbricati, coinvolte nell'inchiesta su ... Riporta controradio.it