Crolla un albero sulla strada traffico bloccato sul Lago D’Orta

26 set 2025

Un albero crollato ha bloccato il traffico sul Lago D'OrtaA Pettenasco un grosso albero è precipitato sulla strada nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, provocando anche la caduta dei fili elettrici. Fortunatamente nessuna auto è stata colpita, ma la strada è rimasta bloccata per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

