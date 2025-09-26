Crolla un albero sulla strada traffico bloccato sul Lago D’Orta

Un albero crollato ha bloccato il traffico sul Lago D'OrtaA Pettenasco un grosso albero è precipitato sulla strada nella mattinata di oggi, venerdì 26 settembre, provocando anche la caduta dei fili elettrici. Fortunatamente nessuna auto è stata colpita, ma la strada è rimasta bloccata per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

