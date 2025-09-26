Croatti | Proseguiamo il viaggio verso Gaza L’ira di FdI | Una scelta da irresponsabili

Gli attacchi con i droni alle barche della Global Sumud Flotilla non fermano la missione umanitaria diretta a Gaza. Gli attivisti l’hanno ribadito anche ieri: "Proseguiamo il nostro viaggio". Nonostante i pericoli e "le minacce di Israele ". La Flotilla teme altri attacchi nelle prossime ore. Il governo italiano ha deciso di inviare una fregata a sostegno della missione, ma ha anche chiesto di fermarsi a Cipro. Proposta respinta dalla Flotilla. "Non possiamo più girarci dall’altra parte. Lo scopo è creare un flusso costante di aiuti umanitari che non passi tramite Israele, ribadisce il senatore riminese del M5s Marco Croatti, in viaggio con la Flotilla sulla barca Morgana, attaccata martedì notte da droni e bombe sonore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

