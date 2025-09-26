Croatti | Proseguiamo il viaggio verso Gaza L’ira di FdI | Una scelta da irresponsabili
Gli attacchi con i droni alle barche della Global Sumud Flotilla non fermano la missione umanitaria diretta a Gaza. Gli attivisti l’hanno ribadito anche ieri: "Proseguiamo il nostro viaggio". Nonostante i pericoli e "le minacce di Israele ". La Flotilla teme altri attacchi nelle prossime ore. Il governo italiano ha deciso di inviare una fregata a sostegno della missione, ma ha anche chiesto di fermarsi a Cipro. Proposta respinta dalla Flotilla. "Non possiamo più girarci dall’altra parte. Lo scopo è creare un flusso costante di aiuti umanitari che non passi tramite Israele, ribadisce il senatore riminese del M5s Marco Croatti, in viaggio con la Flotilla sulla barca Morgana, attaccata martedì notte da droni e bombe sonore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In rotta verso Gaza. Croatti (M5S): “Flotilla sotto attacco, colpita anche la nostra barca Morgana” - Notte turbolenta per la Flotilla in rotta verso Gaza, e non per il brutto tempo, come racconta il senatore pentastellato Marco Croatti. Lo riporta chiamamicitta.it
La barca di Croatti attaccata dai droni: "Lanciati più ordigni contro di noi. È stato un inferno, ma non mollo" - Il senatore riminese in viaggio con la Global Sumud Flotilla racconta la notte di incubo al largo di Creta "Raid gravissimo, non sarà l’ultimo. Secondo msn.com