Critiche della discendente della famiglia guinness al dramma netflix | ‘ho provato un episodio di giusta furia’
la serie Netflix “house of Guinness”: un racconto storico e le reazioni della famiglia. La nuova produzione originale di Netflix, intitolata “House of Guinness”, ha già suscitato discussioni e opinioni contrastanti. Questa serie in otto episodi, disponibile dal giovedì sulla piattaforma di streaming, narra la storia della famiglia che ha fondato la celebre birreria Guinness. Ambientata nel XIX secolo e ispirata a eventi reali, si concentra sui quattro figli di Sir Benjamin Guinness dopo la sua scomparsa, evidenziando le conseguenze sul business familiare. contesto storico e trama della serie. Il racconto si sviluppa attraverso gli eventi successivi alla morte del patriarca irlandese, esplorando le dinamiche interne della famiglia e i cambiamenti nel settore della produzione di birra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: critiche - discendente
DOLORE E COLON DISCENDENTE Il #colon discendente è una strada che scende a sinistra, dall’arco dello stomaco fino al bacino, piega dolce e severa insieme. È un tratto d’intestino, ma anche un diario segreto: lì si raccolgono non solo scorie, ma emozio - facebook.com Vai su Facebook
La storia della dinastia Guinness: chi sono i membri della famiglia a capo del famoso birrificio - Ambientata nella Dublino del 1868, la serie si apre con la morte di Sir Benjamin Guinness, celebre imprenditore che ha trasformato il birrificio in un impero industriale. Scrive fanpage.it
House of Guinness: dall'affitto di 9mila anni alla «maledizione di famiglia», la storia della birra nera (oggi serie Netflix) - Il nuovo lavoro di Steven Knight, disponibile dal 25 settembre, ripercorre le tappe più importanti della nascita dell'iconica stout irlandese ... Scrive corriere.it