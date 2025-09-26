Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota | si mette le mani nei capelli non riesce a crederci

Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota nel match tra Al-Nassr e Al-Ittihad: il cinque volte Pallone d'oro calcia fuori da posizione favore e si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

