Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota | si mette le mani nei capelli non riesce a crederci
Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota nel match tra Al-Nassr e Al-Ittihad: il cinque volte Pallone d'oro calcia fuori da posizione favore e si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo
Ma quindi, chi era più Joga Bonito: Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social
In migliaia ai funerali di Diogo Jota e del fratello. La moglie stretta alla bara e in lacrime. Cristiano Ronaldo assente: polemica
LE BUT NUMÉRO 946 DE CRISTIANO RONALDO (? @Zack_Nani via @ActuSPL) - X Vai su X
Tra Cristiano Ronaldo e... fare l'avvocato: il fantasista viola si racconta - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota: si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci - Ittihad: il cinque volte Pallone d’oro calcia fuori da posizione favore e si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci ... Scrive fanpage.it
Cristiano Ronaldo sbaglia due gol quasi fatti, i tifosi lo invitano a fare il bel gesto: “Ritirati” - Due erroracci gravi, due gol sbagliati che sono costati due vittorie all’Al Nassr: Cristiano Ronaldo finisce nel mirino di chi a 39 anni lo invita a ritirarsi. Secondo fanpage.it