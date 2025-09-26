Crescita innovazione e sostenibilità Il tessile di Prato alla sfida globale
Innovazione, filiere e futuro. Il distretto tessile più grande d’Europa a confronto con le sfide contemporanee, che chiamano alla responsabilità imprese, istituzioni, politica e cittadini. L’occasione è stata data dalla giornata di ieri al Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’ che ha ospitato la tappa toscana del ciclo ’Le sfide dei territori e dei distretti: QN incontra i protagoniste delle filiere’ con il convegno ’Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro’. Grazie agli ospiti presenti il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, ha potuto raccontare una trasformazione, che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
