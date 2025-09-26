Crescita innovazione e sostenibilità Il tessile di Prato alla sfida globale

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Innovazione, filiere e futuro. Il distretto tessile più grande d’Europa a confronto con le sfide contemporanee, che chiamano alla responsabilità imprese, istituzioni, politica e cittadini. L’occasione è stata data dalla giornata di ieri al Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’ che ha ospitato la tappa toscana del ciclo ’Le sfide dei territori e dei distretti: QN incontra i protagoniste delle filiere’ con il convegno ’Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro’. Grazie agli ospiti presenti il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, ha potuto raccontare una trasformazione, che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

crescita innovazione e sostenibilit224 il tessile di prato alla sfida globale

© Quotidiano.net - Crescita, innovazione e sostenibilità. Il tessile di Prato alla sfida globale

In questa notizia si parla di: crescita - innovazione

Piemonte 2025: crescita, sfide e innovazione nel Rapporto Economico-Sociale

Camera di commercio: Milano motore di crescita e innovazione

Marco Lazzari: "Sosteniamo la crescita delle imprese agricole attente all’innovazione"

Milano Unica, la sfida dell'industria tessile fra qualità e innovazione - Aperto fino al 10 luglio in Fiera Milano Rho con 735 espositori il salone italiano dei tessuti e degli accessori d’alta gamma: 735 espositori, quelli europei in crescita del 7,8%. ilgiornale.it scrive

CSI Piemonte, un anno di crescita e innovazione - L’Assemblea del Consorzio approva il Bilancio di Esercizio 2024 con un aumento del valore della produzione e azioni mirate alla trasformazione digitale Il CSI Piemonte registra un anno di ulteriore ... Come scrive datamanager.it

Cerca Video su questo argomento: Crescita Innovazione Sostenibilit224 Tessile