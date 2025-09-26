Crescere un figlio costa 156 mila euro +12% rispetto al 2022 e ovviamente a Milano costa di più
Secondo i dati diffusi da Moneyfarm, il costo medio per crescere un figlio in Italia dalla nascita fino ai 18 anni ha raggiunto quota 156.000 euro. L’aumento rispetto alla precedente rilevazione, risalente al 2022, è pari al 12%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: crescere - figlio
Crescere un figlio con autismo, la storia di Serena: “Chiedere aiuto è fondamentale, ma lo Stato deve esserci”
Lorena Venier: «Ho ucciso mio figlio perché era necessario. Mia nipote non poteva crescere così». Il piano e il patto rotto dalla nuora
Lorena Venier: «Ho ucciso mio figlio perché era necessario. Mia nipote non poteva crescere così». Il movente e il patto rotto dalla nuora
In Italia crescere un figlio costa in media 156 mila euro (+12% rispetto a soli tre anni fa): il report - X Vai su X
Crescere un figlio in Italia costa oggi tra 107.000 e 205.000 euro, con una media di 156.000, in aumento del 12% rispetto al 2022. Il peso economico scoraggia molte famiglie, aggravato da precarietà lavorativa e politiche di sostegno insufficienti. - facebook.com Vai su Facebook
In Italia crescere un figlio costa in media 156 mila euro (+12% rispetto a soli tre anni fa): il report - Lo ha stimato Moneyfarm prendendo in esame il periodo compreso tra la nascita e la maggiore età. Da msn.com
Crescere un figlio in Italia dalla culla alla maggiore età costa 156 mila euro in media: la stima - Oggi crescere un figlio in Italia può costare anche più di duecentomila euro. Secondo ilmessaggero.it