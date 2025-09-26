Crescere un figlio costa 156 mila euro +12% rispetto al 2022 e ovviamente a Milano costa di più

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati diffusi da Moneyfarm, il costo medio per crescere un figlio in Italia dalla nascita fino ai 18 anni ha raggiunto quota 156.000 euro. L’aumento rispetto alla precedente rilevazione, risalente al 2022, è pari al 12%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

crescere figlio costa 156In Italia crescere un figlio costa in media 156 mila euro (+12% rispetto a soli tre anni fa): il report - Lo ha stimato Moneyfarm prendendo in esame il periodo compreso tra la nascita e la maggiore età. Da msn.com

crescere figlio costa 156Crescere un figlio in Italia dalla culla alla maggiore età costa 156 mila euro in media: la stima - Oggi crescere un figlio in Italia può costare anche più di duecentomila euro. Secondo ilmessaggero.it

