Crepet ai giovani | Non fare tutto quello che vuole la rete Disobbedite

Durante uno dei suoi spettacoli, Paolo Crepet ha ripreso un’idea cara a Don Milani: insegnare ai ragazzi a disobbedire. Non un invito al caos, ma un richiamo a coltivare lo spirito critico. “ Non fare tutto quello che vuole la rete ” – ha detto – indicando come il conformismo digitale stia riducendo la libertà individuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

