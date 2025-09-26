Crepet ai giovani | Non fare tutto quello che vuole la rete Disobbedite

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno dei suoi spettacoli, Paolo Crepet ha ripreso un’idea cara a Don Milani: insegnare ai ragazzi a disobbedire. Non un invito al caos, ma un richiamo a coltivare lo spirito critico. “ Non fare tutto quello che vuole la rete ” – ha detto – indicando come il conformismo digitale stia riducendo la libertà individuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crepet - giovani

Paolo Crepet all'Arena sul Mare con "Il reato di pensare": «Giovani, non accontentatevi di ciò che avete ereditato»

Paolo Crepet vuole anticipare la maggiore età, la critica ai genitori ipocriti che rendono i giovani fragili

Crepet e il paradosso dei giovani: tra like sui social e rifiuto del voto

Crepet: “Dico ai giovani di fare tante domande e agli adulti di dare da bere ai ragazzi che chiedono acqua” - Paolo Crepet non la propone come una formula educativa, ma come una regola d’esistenza. Come scrive orizzontescuola.it

Paolo Crepet: “I giovani protestino per ballare a scuola, non per i telefonini. L’intelligenza artificiale è una gabbia che uccide creatività e autenticità del pensiero ... - Lo psichiatra Paolo Crepet, durante la sua decima partecipazione al Festival della Comunicazione, ha lanciato una riflessione provocatoria sul mondo dell'educazione contemporanea, criticando apertamen ... Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Crepet Giovani Fare Tutto