di Raffaella Parisi Un cibo che ricorda la convivialità. E che verrà celebrato con momenti di degustazione, incontri e divertimento a Cremona dal 3 al 5 ottobre. L’evento – la Festa del Salame –, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da SGP Grandi Eventi e promosso da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vanta il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Cremona, Confartigianato Imprese Alimentazione, Confartigianato Imprese Lombardia, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. In programma degustazioni, show-cooking e una serie di attività culturali, intrattenimento per ogni fascia di pubblico, incontri con esperti del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cremona, il gusto si racconta. Sapori e tradizioni