Cremlino | Le minacce di Zelensky a Mosca irresponsabili Berlino | Putin deve capire quali sono i costi per la Russia

La Russia ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver fatto minacce "irresponsabili", dopo che quest’ultimo ha affermato che i massimi funzionari di Mosca dovrebbero controllare la presenza di rifugi antiaerei vicino al Cremlino se il Paese non interrompe l’offensiva contro l’Ucraina. «Zelensky sta chiaramente continuando i suoi sforzi disperati. Ecco perché sta lanciando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cremlino minacce zelensky moscaUcraina, Russia: "Irresponsabili minacce Zelensky di colpire Cremlino" - Peskov: "Sta chiaramente continuando i suoi sforzi disperati". Come scrive msn.com

cremlino minacce zelensky moscaUcraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo». Il polacco Tusk: Trump lascia all'Europa il conflitto - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Riporta ilmessaggero.it

