Ferrara, 26 settembre 2025 – Stamattina al tribunale di Ferrara, Roberto Mascellani, ingegnere e imprenditore a processo in relazione ai fallimenti di Magazzini Darsena, Partxco e Sinteco, è stato condannato in primo grado a 7 anni per bancarotta fraudolenta. Il pm Stefano Longhi aveva chiesto 9 anni, ma il giudice Sandra Lepore ha riconosciuto all’imputato alcune attenuanti. Il processo ha riguardato fatti accaduti una ventina fa. Un crac da circa 30 milioni di euro nel complesso, 21 dei quali solo per la Magazzini Darsena, la società fondata da Mascellani per la creazione del complesso immobiliare Darsena City, forse l’ultimo intervento urbanistico di grande rilevanza nel ferrarese e dunque, a suo modo, un pezzo di storia urbanistica della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crac Magazzini Darsena a Ferrara: l’imprenditore Mascellani condannato a 7 anni