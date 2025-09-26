Covid il Parenti fa causa al Governo | Ci deve risarcire 4 milioni di danni Ma arriva il no dei giudici
Milano, 26 settembre 2025 – Sono passati più di 5 anni da quei mesi terribili, i più difficili della lotta contro il coronavirus. Mesi in cui il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte inanellò una lunga serie di decreti per limitare la diffusione del coronavirus, dal lockdown a misure via via meno restrittive per tutte le attività, compresi teatri e le piscine. E non le citiamo a caso, perché il contenzioso legale che si è concluso ieri riguarda uno spazio culturale e un centro balneare: il Franco Parenti e i Bagni Misteriosi. La società cooperativa di via Pierlombardo, guidata da Andrée Ruth Shammah, ha fatto causa a Palazzo Chigi per ottenere un risarcimento di 4 milioni, differenza tra il danno patrimoniale generato dai divieti (4,59 milioni) e l’ammontare di ristori e contributi pubblici (531mila euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
