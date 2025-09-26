Costruire e ricostruire Negli occhi di Ruth la memoria sbiadita
Ruth Goldman è nata a Brooklyn il 6 marzo 1937. Sta cercando tra i suoi vestiti qualcosa da indossare. Si reca in cucina, sapremo in seguito che in passato è . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: costruire - ricostruire
L’associazione dei residenti anziani di Selfoss ha dato ieri il via ai lavori per ricostruire sei edifici che un tempo facevano parte del centro di Reykjavík, su una nuova strada a Miðstræti, parallela a Brúarstræti, che collegherà est e ovest del centro di Selfoss. Pe - facebook.com Vai su Facebook