Costringe uomo tetraplegico a odorare i suoi stessi vestiti sporchi di urina | arrestata badante 37enne

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 37 anni è stata arrestata a Trapani con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di un uomo tetraplegico. Secondo le indagini della procura locale, lo insultava, picchiava e sottoponeva a umiliazioni crudeli. Per lei disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: costringe - uomo

costringe uomo tetraplegico odorareCostringe uomo tetraplegico a odorare vestiti sporchi di urina in casa sua: arrestata badante 37enne - Una donna di 37 anni è stata arrestata a Trapani con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di un uomo tetraplegico ... Come scrive fanpage.it

costringe uomo tetraplegico odorareUmiliazioni e botte a un tetraplegico, arrestata la badante - La donna gettava secchi di acqua gelida sul corpo dell'uomo e gli faceva odorare indumenti sporchi della sua urina (ANSA) ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costringe Uomo Tetraplegico Odorare