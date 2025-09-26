Costringe uomo tetraplegico a odorare i suoi stessi vestiti sporchi di urina | arrestata badante 37enne

Una donna di 37 anni è stata arrestata a Trapani con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di un uomo tetraplegico. Secondo le indagini della procura locale, lo insultava, picchiava e sottoponeva a umiliazioni crudeli. Per lei disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Costringe uomo tetraplegico a odorare vestiti sporchi di urina in casa sua: arrestata badante 37enne - Una donna di 37 anni è stata arrestata a Trapani con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di un uomo tetraplegico ... Come scrive fanpage.it

Umiliazioni e botte a un tetraplegico, arrestata la badante - La donna gettava secchi di acqua gelida sul corpo dell'uomo e gli faceva odorare indumenti sporchi della sua urina (ANSA) ... Si legge su msn.com