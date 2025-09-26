Costretta a intervenire la polizia Anna Oxa assurdo quello che è accaduto al concerto

Mercoledì 24 settembre, a Montalbano Jonico, i festeggiamenti in onore di San Maurizio avrebbero dovuto trasformarsi in una serata di pura musica grazie alla presenza di Anna Oxa, protagonista con la tappa lucana del suo Voce Sorgente Tour 2025. E invece, quanto accaduto sul palco e intorno all’evento ha lasciato strascichi pesanti, tanto da spingere la stessa artista e il suo staff a prendere decisioni drastiche. La pagina ufficiale Oxarte ha infatti comunicato che ogni riferimento a quella data sarà rimosso dai canali ufficiali, denunciando episodi ritenuti gravi e inaccettabili. Secondo il comunicato, durante il concerto un uomo tra il pubblico avrebbe più volte puntato un laser negli occhi della cantante, costringendola a difendersi coprendosi con un foulard. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it