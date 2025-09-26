Costantino Vitagliano malattia e dure critiche | Mi hanno accusato di fare finta di stare male

Come sta Costantino Vitagliano? Le critiche lo hanno turbato, cosa ha detto sulla malattia. Costantino Vitagliano è stato ospite a La volta buona nella puntata di ieri, dove si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni sulla sua malattia. Da circa due anni la sua vita è cambiata, ha rischiato di morire e pian piano sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Come sta oggi? A Caterina Balivo ha detto: “Mi sto curando, continuo ad avere una malattia che devo curare per tutta la mia vita “. Qualche novità positiva però c’è, ha eliminato il cortisone, queste le sue parole: “Mi dava degli scompensi, mi dava le acne giovanili che mai ho avuto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

