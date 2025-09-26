Costa Sud al via i lavori per il lotto 4 | tutti i divieti Come sarà

I primi divieti scatteranno nelle prossime ore e dureranno fino alla fine dell?anno: riguardano lo stop alla sosta e al transito in via Carabellese e via Papalia. Entra nel vivo il quarto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Costa Sud, al via i lavori per il lotto 4: tutti i divieti. Come sarà

In questa notizia si parla di: costa - lavori

Treni, settimana di caos per lavori: tratta interrotta a metà, ma il biglietto costa uguale

Andrea Costa, lavori in corso. Nel mirino c’è l’ex Fortitudo Italiano

Costa Sud, c?è l?ok all?ultimo lotto. Via ai lavori sui suoli di Punta Perotti

Lavori in corso in piazza Mercato a Costa Volpino dove verranno ricavati nuovi posti auto in vista del maxi cantiere per la riqualificazione dei portici. Mercoledì il mercato sarà regolare Vai su Facebook

Costa Sud sempre più green, al via i lavori per installare più di mille nuovi punti luce a Led https://ift.tt/3zbP2nm - X Vai su X

Bari, il Comune rilancia la costa Sud: via ai lavori per l'allestimento di tre nuovi locali - Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy Pietro Petruzzelli evidenziando che si ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Parco Costasud: via ai lavori del 4 lotto. Come sarà: progetto, tempi e costi - Stamattina sono state consegnate le aree di cantiere del quarto lotto, il cosiddetto parco Valenzano, per il ... Lo riporta quotidianodipuglia.it