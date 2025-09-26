cossato ragazza muore a 24 anni in un incidente sul lavoro in una cascina

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Cossato. Una giovane donna di 24 anni ha perso la vita questa mattina, 26 settembre, in un incidente sul lavoro avvenuto in una cascina a Cossato, nel Biellese. L’ipotesi: colpita da un animale. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe stata colpita da un animale mentre stava lavorando all’interno della struttura. Indagini in corso. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

