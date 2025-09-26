Dino Cofrancesco ha dedicato a Isaiah Berlin (1909-1997) un libro assai acuto e documentato, che deve essere letto da chiunque voglia orientarsi nella vasta e complessa opera di uno dei più grandi intellettuali del Novecento (Isaiah Berlin. Il pluralismo preso sul serio, Rubbettino, pagg. 288, euro 24). Berlin, dice Cofrancesco, non è stato un profeta, né un venditore di panacee, non ha proposto filosofie della storia né ricette per i mali che affliggono la modernità. E tuttavia il fascino che emana dalle sue pagine non pertanto è meno intenso. Esso si fonda non solo sulla vastità e sulla qualità delle ricerche condotte, prevalentemente nel campo della storia delle idee e in oltre settant'anni di studi, ma altresì su una biografia straordinaria, nel corso della quale Berlin ha conosciuto da vicino politici come Churchill e Weizmann, storici e filosofi come Namier, Austin, Huxley, Wittgenstein, Russell. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Così quella "volpe" di Isaiah Berlin sfuggì alle trappole del pluralismo