Così il fondamentalismo religioso sta prendendo piede nel calcio | che cos’è Ballers in God dai post per Charlie Kirk al caso Mbangula
Il Borussia Dortmund ha scelto la via dura nei confronti del proprio calciatore Felix Nmecha, centrocampista tedesco di 25 anni. Nmecha dovrà infatti da adesso concordare i propri post social con il club, che dovrà approvarli prima della pubblicazione. Il motivo? Dopo la morte di Charlie Kirk, ha pubblicato una storia di cordoglio per l’ attivista conservatore statunitense e sostenitore di Donald Trump. Un messaggio che i tifosi – tramite alcuni commenti – e la stessa società non hanno preso benissimo, al punto da decidere di “controllare” il calciatore sui propri canali social. “Riposa in pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
