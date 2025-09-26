Così i cantieri di Pnrr e Giubileo stanno cambiando il volto di Roma

Osservando i profili social di Roberto Gualtieri, è impossibile non averlo notato: nei suoi video e foto, il sindaco di Roma sempre più spesso si mostra con indosso non la fascia tricolore, bensì caschetto giallo antinfortunistica e pettorina arancione catarinfrangente. Quasi fosse quella la sua nuova divisa d’ordinanza. Sul piano della comunicazione, il messaggio da veicolare è chiaro: guidare il Campidoglio, oggi, assomiglia – nemmeno tanto ironicamente – al mestiere del capo-cantiere. Macchine escavatrici, gru, martelli pneumatici: da circa un anno e mezzo la Capitale è in effetti disseminata di cartelli che segnalano «Lavori in corso». 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Così i cantieri di Pnrr e Giubileo stanno cambiando il volto di Roma

