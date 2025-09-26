Così due minorenni usavano una stanza di un B&B nel cuore di Crotone come deposito di droga

Due minorenni arrestati a Crotone per spaccio di hashish: usavano un B&B come base. Sequestrati 57 grammi di droga e 200 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Così due minorenni usavano una stanza di un B&B nel cuore di Crotone come deposito di droga

In questa notizia si parla di: minorenni - usavano

Un ragazzino di 14 anni con un coltellaccio di 20 centimetri. È stato scoperto dai carabinieri della Compagnia Stradella. È stato denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale dei Minorenni Milano per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. L'e - facebook.com Vai su Facebook

Rapinarono gioielleria a Gela, arrestati due minorenni - Accusati di rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi, due minorenni di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla polizia a Gela La Polizia: lo scorso 19 agosto , in via Damaggio Fischetti, ... Lo riporta ansa.it

Terni, due sorelle minorenni hanno in casa hascisc, ketamina e Mdma: arrestate e affidate ad una comunità - Il controllo di un 18enne ternano che ha appena comprato due grammi di hascisc restituisce un quadro agghiacciante, che lascia di stucco anche i militari della stazione di Terni. ilmessaggero.it scrive