Basta scorrere TikTok per vedere, tra i video proposti, qualcuno su un aereo, a letto o in auto estrarre dallo zaino un blister, staccare due palline e applicarsele alle orecchie. Non sono gioielli, anche se assomigliano a una versione minimal, ma ear seed, letteralmente “ semi auricolari ”, una pratica che arriva dalla medicina tradizionale cinese incentrata sulla digitopressione. Cosa sono gli ear seed. Gli ear seed stanno vivendo un vero revival nel mondo del wellness contemporaneo, complici le celebrity e le influencer appassionate di medicina olistica. Ma cosa sono davvero? Gli ear seed nascono com e minuscoli semi di vaccaria, una pianta usata da secoli per stimolare i punti dell’orecchio collegati a organi e funzioni del corpo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è l’ear seeding e quali sono i benefici