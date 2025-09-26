La cardiologia è una delle branche più importanti della medicina, dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie che interessano il cuore e l’apparato cardiovascolare. Ma cos’è la cardiologia e di che cosa si occupa nello specifico? Conoscere questa disciplina è fondamentale per comprendere quanto sia essenziale prendersi cura della salute cardiaca fin dalla giovane età. Cos’è la Cardiologia. La cardiologia è la specialità medica che si occupa del funzionamento del cuore, dei vasi sanguigni e delle patologie a essi correlate. Grazie a visite specialistiche e a strumenti diagnostici avanzati, il cardiologo è in grado di monitorare la salute del cuore e prevenire malattie gravi come infarti, aritmie e scompensi cardiaci. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

