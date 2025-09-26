Cos'è il grooming nei gatti | come e perché i mici si prendono così tanta cura dell'igiene personale

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grooming è una pratica essenziale per i gatti: mantiene pulito il mantello, regola la temperatura, e autoconsola. Se però viene praticato con eccessiva intensità, oppure per nulla, può essere il primo segnale di stress e problemi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grooming - gatti

Cosa significa quando il gatto si strappa il pelo - I gatti infatti sono animali estremamente dediti alla loro pulizia, un'attività quotidiana chiamata ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cos 232 Grooming Gatti