Cosa succede ora Milo Infante la decisione Rai su Ore 14

Cambio di programma per il prime time di Rai 2 di questa sera, venerdì 26 settembre 2025. La rete ha infatti deciso di modificare la propria offerta televisiva alla luce di una clamorosa svolta su una delle indagini più seguite Al posto del film previsto in palinsesto, 65 – Fuga dalla Terra, andrà in onda uno speciale di Ore 14, condotto da Milo Infante. La decisione arriva a poche ore dalla svolta di Garlasco e in particolare dalla notizia che la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa è pesantissima: corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cosa - succede

Innocence anticipazioni, Ela e Ilker si sposano? Cosa succede

Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso

Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi

Cosa succede durante il Festival? I partner di è cultura! organizzano eventi per grandi e piccini, spesso in luoghi straordinari normalmente chiusi al pubblico, per raccontare la ricchezza del territorio in cui operano. ? Nelle prossime settimane sveleremo tut - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, l'avvocato Lovati sbotta: "Ve lo scordate!". E Milo Infante si preoccupa: "Non litigate qui..." - Nella puntata di Ore 14 Sera piccole discussioni e nuove teorie su Andrea Sempio e Alberto Stasi co De Rensis, Lovati e Bruzzone: cosa hanno detto da Infante ... Scrive libero.it

Garlasco, Milo Infante sui genitori di Sempio: "A Ore 14 poltrone scomode" - Nella puntata del 25 settembre tanti dubbi su Andrea Sempio e i suoi amici dell'epoca del delitto Garlasco: l'intervista esclusiva svela un dettaglio inaspettato ... Come scrive libero.it