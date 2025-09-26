Cosa significa quando una cinciallegra si avvicina alle nostre case

La cinciallegra è tra gli uccelli che meglio si sono adattati a vivere anche in parchi e giardini urbani. Facile da osservare e riconoscere, è anche una delle specie più intelligenti, vivaci e curiose, che si avvicina spesso a case e persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

