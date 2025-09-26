Cosa sapere sulle elezioni regionali nelle Marche 2025
Saranno le Marche e la Valle d’Aosta ad aprire l’autunno delle e lezioni regionali, che vedrà andare al voto anche i cittadini di Campania, Veneto, Toscana, Puglia e Calabria. Candidati, date e orari, sistema elettorale, risultati delle Regionali precedenti e ultimi sondaggi: le cose da sapere sulle elezioni marchigiane. Elezioni regionali Marche 2025: date e orari. Francesco Acquaroli (Imagoeconomica). Nelle Marche i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre. Elezioni regionali Marche 2025: i candidati. Matteo Ricci (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
