Cosa possono fare le navi militari inviate a tutela della Flotilla in caso di attacchi | cosa dicono le norme

Il ministro della Difesa Crosetto ha inviato due navi militari, prima la Fasan e poi la Alpino, a tutela degli italiani in navigazione con la Global Sumud Flotilla, con funzione di deterrenza. Ma in questo caso, quali sono le attività che può compiere una nave della Marina Militare italiana, in acque internazionali? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Bargiacchi, ordinario di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Enna 'Kore'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

