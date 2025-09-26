Cosa hanno sequestrato a casa Sempio Garlasco perquisizione finita | Scatoloni di roba

A Pavia la giornata si è aperta con un’udienza molto attesa davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli. Sul tavolo, la richiesta avanzata dai periti Denise Albani e Domenico Marchigiani di prorogare l’incidente probatorio relativo all’uccisione di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Un atto che conferma come, a distanza di quasi vent’anni, il delitto continui a generare nuove indagini, sospetti e colpi di scena giudiziari. >> “Non ci posso credere”. Garlasco, l’avvocato Lovati rompe il silenzio dopo la scoperta più scioccante delle intere indagini Mentre in tribunale si discuteva della proroga, a Garlasco e in altre località della provincia si muovevano carabinieri e finanzieri di Milano e Pavia, eseguendo perquisizioni a tappeto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it