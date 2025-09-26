Cosa fare nel weekend dal 26 al 28 settembre 2025 | sagre feste spettacoli

Oktoberfest, a Volturara la festa bavarese in chiave irpinaL’evento, ormai punto di riferimento per gli amanti della festa bavarese in chiave irpina, unisce il gusto autentico della tradizione altoatesina con l’inconfondibile spirito folkloristico locale. Quest'anno il menù si arricchisce di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cosa - fare

Un lupo passeggia nel parcheggio dell’ospedale, l’allarme a Ravenna: «Com’è finito lì e cosa fare se lo incrociate» – Il video

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Chiara Poggi, sotto le unghie si cerca ancora il Dna. Cosa vuole fare (e cosa chiederà) la genetista Denise Albani

Appuntamenti, eventi e protagonisti del giorno. Cosa fare a Verona e provincia giovedì 25 settembre 2025? Scoprilo con Verona Network. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook

All’aereoporto di Heathrow a Londra. Sveglia presto per tornare in Italia stamattina. Alle 15 in diretta tv alla Camera farò un question time al governo (in particolare alla ministra dell’Universita’). Chiederò cosa intendono fare - dopo i fatti di Pisa della scorsa sett - X Vai su X

Weekend a Torino del 26 e 27 settembre, cosa fare? Spettacoli, mostre, sagre e automotive - 28 settembre 2025 a Torino e dintorni: concerti, sagre, mostre, teatro e festival. Scrive mentelocale.it

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 26, 27 e 28 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli - Un viaggio tra vicoli, vigne, palchi e sapori: un sabato e una domenica da non perdere sull’asse Roma- Segnala ilquotidianodellazio.it