Cosa è successo a Baku — Felicioni e Scontenti di questo GP
I pochi felicioni (Verstappen, Sainz che sale sul podio, Russell che torna competitivo) se ne vanno con il morale alto. I molti Scontenti (Piastri, McLaren che rischiava la “certo” del titolo Costruttori, Ferrari) escono con le ossa rotte. 🔗 Leggi su Oasport.it
GP di Baku, qualifica: Verstappen, pole nel caos delle bandiere rosse. Leclerc sbatte, Hamilton delude. Cosa è successo - Una sessione di qualifica che anziché i canonici 60 minuti è durata il doppio, ... Scrive msn.com
Verstappen domina il GP di Baku, battuti Russell e Sainz. Splendido quarto Antonelli, Ferrari delude - Honda che, pur su tracciati completamente differenti, sembra avere ritrovato ... Riporta msn.com