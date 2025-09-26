Cosa è successo a Baku — Felicioni e Scontenti di questo GP

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pochi felicioni (Verstappen, Sainz che sale sul podio, Russell che torna competitivo) se ne vanno con il morale alto. I molti Scontenti (Piastri, McLaren che rischiava la “certo” del titolo Costruttori, Ferrari) escono con le ossa rotte. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa 232 successo a baku 8212 felicioni e scontenti di questo gp

© Oasport.it - Cosa è successo a Baku — Felicioni e Scontenti di questo GP

In questa notizia si parla di: cosa - successo

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero

Loredana Cannata, il dramma all’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero

Problemi tra Gloria e Guido di UeD, brutti gesti, offese e liti: cosa è successo

cosa 232 successo bakuGP di Baku, qualifica: Verstappen, pole nel caos delle bandiere rosse. Leclerc sbatte, Hamilton delude. Cosa &#232; successo - Una sessione di qualifica che anziché i canonici 60 minuti è durata il doppio, ... Scrive msn.com

cosa 232 successo bakuVerstappen domina il GP di Baku, battuti Russell e Sainz. Splendido quarto Antonelli, Ferrari delude - Honda che, pur su tracciati completamente differenti, sembra avere ritrovato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa 232 Successo Baku