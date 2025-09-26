L’ addominoplastica è un intervento chirurgico estetico finalizzato a rimodellare l’addome, rimuovendo l’eccesso di pelle e grasso e, in alcuni casi, riposizionando i muscoli addominali. Prima di sottoporsi a questo tipo di procedura, è fondamentale informarsi su cosa aspettarsi prima e dopo l’addominoplastica per vivere l’esperienza in sicurezza e ottenere risultati ottimali. Prima dell’addominoplastica: preparazione e valutazioni. Il passo iniziale per chi desidera sottoporsi a un’ addominoplastica a Roma è una valutazione completa con un chirurgo qualificato. Durante la prima consulenza, il medico analizzerà lo stato di salute generale, discuterà degli obiettivi estetici e suggerirà la tipologia di intervento più adatta: mini-addominoplastica, lipoaddominoplastica o addominoplastica completa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Cosa aspettarsi prima e dopo l’addominoplastica