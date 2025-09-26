CortoLovere | da festival internazionale a produttore di cortometraggi

Bergamonews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CortoLovere cambia pelle: da Festival internazionale del cortometraggio a produttore di corti, ambientati in varie località che si affacciano sul lago d’Iseo. Andiamo con ordine. Nel 1998 Maria Grazia Cucinotta tiene a battesimo il Festival voluto dall’associazione ‘Domenico Oprandi ETS’, quest’anno giunto alla 27esima edizione. Lina Wertmuller, Neri Marcorè, Pupi Avati, Luigi Locascio, Silvio Orlando, Laura Morante, Michele Placido sono alcuni nomi di madrine e padrini succeduti negli anni. Presidente onorario della kermesse, è il cartoonist Bruno Bozzetto. Nel 2016, per volontà del direttore artistico Gianni Canova, nasce ‘Occhi sul lago’: una residenza di una settimana dedicata ai giovani film-maker italiani, chiamati a realizzare cortometraggi proprio qui, sul lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

cortolovere da festival internazionale a produttore di cortometraggi

© Bergamonews.it - CortoLovere: da festival internazionale a produttore di cortometraggi

In questa notizia si parla di: cortolovere - festival

CortoLovere da quest'anno è festival internazionale. Il direttore artistico Gianni Canova: «Bisognava alzare l'asticella» - I sindaci del Lago si uniscono e fanno la forza (e l’ambizione) di un festival di cinema molto apprezzato, che per la sua 27esima edizione «amplia gli orizzonti e diventa a tutti gli effetti il ... Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cortolovere Festival Internazionale Produttore