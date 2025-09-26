CortoLovere | da festival internazionale a produttore di cortometraggi

CortoLovere cambia pelle: da Festival internazionale del cortometraggio a produttore di corti, ambientati in varie località che si affacciano sul lago d’Iseo. Andiamo con ordine. Nel 1998 Maria Grazia Cucinotta tiene a battesimo il Festival voluto dall’associazione ‘Domenico Oprandi ETS’, quest’anno giunto alla 27esima edizione. Lina Wertmuller, Neri Marcorè, Pupi Avati, Luigi Locascio, Silvio Orlando, Laura Morante, Michele Placido sono alcuni nomi di madrine e padrini succeduti negli anni. Presidente onorario della kermesse, è il cartoonist Bruno Bozzetto. Nel 2016, per volontà del direttore artistico Gianni Canova, nasce ‘Occhi sul lago’: una residenza di una settimana dedicata ai giovani film-maker italiani, chiamati a realizzare cortometraggi proprio qui, sul lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - CortoLovere: da festival internazionale a produttore di cortometraggi

In questa notizia si parla di: cortolovere - festival

FESTIVAL CORTO LOVERE: SERATA CONCLUSIVA Serata conclusiva del Festival cortoLovere - Lago d’Iseo 2025: sabato 27 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Cinema Crystal di Lovere. Saranno proiettati tutti i cortometraggi realizzati nei Comuni ad - facebook.com Vai su Facebook

Cortolovere sabato a Lovere si parla di cinema con Rosella Postorino - Sabato 27 settembre 2025, alle ore 16.30, in Piazza XIII Martiri a Lovere (Lago d’Iseo), cortoLovere – Festival internaziona - X Vai su X

CortoLovere da quest'anno è festival internazionale. Il direttore artistico Gianni Canova: «Bisognava alzare l'asticella» - I sindaci del Lago si uniscono e fanno la forza (e l’ambizione) di un festival di cinema molto apprezzato, che per la sua 27esima edizione «amplia gli orizzonti e diventa a tutti gli effetti il ... Secondo bergamo.corriere.it