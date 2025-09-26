Corteo pro Pal a Roma lanciati palloncini di vernice contro il cordone di polizia

Palloncini contenenti vernice sono stati lanciati contro il cordone delle forze dell'ordine nelle fasi finali del corteo pro-Pal che, giovedì 25 settembre, era partito da piazzale Flaminio in direzione della Farnesina. Palloncini che sono caduti a terra senza colpire alcun agente. Inoltre, sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it