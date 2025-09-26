Corteo per la Palestina ' sfocia' in consiglio comunale Lega | Sceneggiata in realtà pro Hamas
“Ennesima sceneggiata propal a Cesena, in realtà pro Hamas essendo la manifestazione come sempre unilaterale, sfociata in una sorta di 'invasione' in Consiglio comunale. Non si è sottratto neppure il sindaco Enzo Lattuca che come semplice cittadino esponente di partito può fare ovviamente ciò che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
NON FERMERETE IL VENTO STUDENT3 X LA PALESTINA Oggi siamo scesi in corteo, attraversando le strade di Padova. Un corteo studentesco che con forza ha urlato a gran voce che in Palestina è in corso un genocidio e il nostro governo è complice. - facebook.com Vai su Facebook
Torino, corteo pro Palestina blocca i binari di Porta Susa https://lastampa.it/torino/2025/09/25/video/torino_corteo_pro_palestina_blocca_i_binari_di_porta_susa-15323708/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Il corteo pro Palestina fa sospendere il consiglio comunale. Il sindaco in piazza: "Vicinanza ai manifestanti" - Nel tardo pomeriggio di giovedì circa 200 persone hanno partecipato al corteo di sostegno alla Palestina, partito da Piazza Almerici e ‘sfociato’ in Comune durante il consiglio comunale. Come scrive cesenatoday.it
Riconoscimento dello Stato di Palestina, in consiglio restano tre mozioni: maggioranza e destra non si avvicinano - I tentativi di mediazione per arrivare lunedì in consiglio comunale con un’unica mozione sono falliti. Da brescia.corriere.it