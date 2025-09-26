Corruzione e turbativa d’asta per gli appalti del metrò milanese | 4 condannati ex funzionario dell’Atm patteggia 5 anni

Milano, 26 settembre 2025 – Quattro condanne a pene che vanno da un anno e 300 euro di multa a 4 anni e 8 mesi e 7 assoluzioni "per non aver commesso il fatto" a cui si aggiunge la dichiarazione di insussistenza degli illeciti amministrativi contestati a tre società, tra cui Siemens Mobility spa. Si è chiuso così, in primo grado a Milano, il processo per corruzione e turbativa d'asta relativo ai lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese che risalgono al 2018 e 2019. Uno dei nuovi treni Hitachi Rail che prenderanno servizio sulla della metropolitana M1 di Milano Le pene inflitte . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corruzione e turbativa d’asta per gli appalti del metrò milanese: 4 condannati, ex funzionario dell’Atm patteggia 5 anni

