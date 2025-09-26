Corruzione e turbativa d’asta per gli appalti del metrò milanese | 4 condannati ex funzionario dell’Atm patteggia 5 anni

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 settembre 2025 –  Quattro condanne a pene che vanno da un anno e 300 euro di multa a 4 anni e 8 mesi e 7 assoluzioni "per non aver commesso il fatto" a cui si aggiunge la dichiarazione di insussistenza degli illeciti amministrativi contestati a tre società, tra cui Siemens Mobility spa. Si è chiuso così, in primo grado a Milano, il processo per corruzione e turbativa d'asta relativo ai lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese che risalgono al 2018 e 2019.  Uno dei nuovi treni Hitachi Rail che prenderanno servizio sulla della metropolitana M1 di Milano Le pene inflitte . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

corruzione e turbativa d8217asta per gli appalti del metr242 milanese 4 condannati ex funzionario dell8217atm patteggia 5 anni

© Ilgiorno.it - Corruzione e turbativa d’asta per gli appalti del metrò milanese: 4 condannati, ex funzionario dell’Atm patteggia 5 anni

In questa notizia si parla di: corruzione - turbativa

Caserta, maxi-blitz dei Carabinieri: 17 arresti per corruzione e turbativa d’asta

Corruzione, riciclaggio e turbativa d'asta, i nomi delle 17 persone coinvolte: terremoto nel mondo della politica e dell'università

Appalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta

corruzione turbativa d8217asta appaltiAppalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta - inchiesta della Guardia di Finanza: ai domiciliari anche un dipendente della Provincia. Si legge su lanazione.it

Appalti truccati e corruzione a Fiumicino, nove misure cautelari: anche imprenditori e assessori - Nove persone sono state destinatarie questa mattina di altrettante misure cautelari con l'accusa di aver truccato gli appalti e preso tangenti ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Turbativa D8217asta Appalti