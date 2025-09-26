Corruzione blitz negli uffici dell' Asp di Palermo | due arresti in flagranza

La squadra mobile di Palermo ha arrestato in flagranza di reato il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Cerrito: l'accusa è di corruzione.Nell'ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che è presidente dell'associazione onlus Samot, stava. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Corruzione: blitz uffici Asp Palermo, 2 arresti in flagranza di reato - Corruzione è il reato contestato al commercialista Mario Lupo e il dirigente dell'Asp di Palermo Francesco Cerrito. Scrive meridionews.it

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo - Nell'ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e' presidente dell'associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro ... Segnala grandangoloagrigento.it