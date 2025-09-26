Corriere dello Sport | Milan-Napoli Conte prepara la sfida Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani
"> «Dopo il cinema, la realtà». Con questa immagine Fabio Mandarini introduce sulle colonne del Corriere dello Sport il peso di Milan-Napoli, una gara che, pur essendo solo alla quinta giornata di Serie A, assume tratti decisivi. Antonio Conte si presenterà a San Siro con gli “occhiali migliori”, come scrive Mandarini, consapevole che l’assenza di Buongiorno, fermato da un infortunio all’adduttore contro il Pisa, non può passare inosservata. Al suo posto ci sarà Juan Jesus, l’uomo che già dalla scorsa stagione, come ricorda il Corriere dello Sport, ha avuto un ruolo determinante nella conquista dello scudetto, e che ha iniziato anche il nuovo campionato da protagonista contro Sassuolo e Cagliari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
