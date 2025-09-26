Corriere dello Sport | Milan-Napoli Conte prepara la sfida Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani

Napolipiu.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> «Dopo il cinema, la realtà». Con questa immagine Fabio Mandarini introduce sulle colonne del Corriere dello Sport il peso di Milan-Napoli, una gara che, pur essendo solo alla quinta giornata di Serie A, assume tratti decisivi. Antonio Conte si presenterà a San Siro con gli “occhiali migliori”, come scrive Mandarini, consapevole che l’assenza di Buongiorno, fermato da un infortunio all’adduttore contro il Pisa, non può passare inosservata. Al suo posto ci sarà Juan Jesus, l’uomo che già dalla scorsa stagione, come ricorda il Corriere dello Sport, ha avuto un ruolo determinante nella conquista dello scudetto, e che ha iniziato anche il nuovo campionato da protagonista contro Sassuolo e Cagliari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport milan napoli conte prepara la sfida juan jesus al posto di buongiorno e il ritorno di rrahmani

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, Conte prepara la sfida. Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”

corriere sport milan napoliCorriere dello Sport: “Milan-Napoli, Conte prepara la sfida. Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani” - Con questa immagine Fabio Mandarini introduce sulle colonne del Corriere dello Sport il peso di Milan- Secondo napolipiu.com

corriere sport milan napoliCorriere dello Sport: "Milan-Napoli: Leao c'è, Buongiorno no" - "Juve alla Coq": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Milan Napoli