Corri la vita modifiche del servizio autobus durante la corsa
In occasione della XXIII edizione della corsa podistica CORRI LA VITA 2025, in programma domenica 28 settembre 2025, Autolinee Toscane ha predisposto una serie di modifiche temporanee ai percorsi delle linee urbane ed extraurbane per garantire la mobilità e la sicurezza durante lo svolgimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: corri - vita
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre
Questa domenica tutta la città di Firenze è pronta a sostenere CORRI LA VITA! Ci siamo divertiti a ricreare in miniatura i corridori di questa speciale maratona per far sentire il nostro supporto e ricordare a tutti i partecipanti che è possibile visitare - facebook.com Vai su Facebook
Corri la Vita 2025 - X Vai su X
Corri la vita, divieti di sosta e transito: ecco i provvedimenti di circolazione - Il 28 settembre la corsa contro il tumore al seno con partenza dalle Cascine e arrivo in piazza Signoria, modifiche anche ai percorsi dei bus ... Riporta msn.com
Corri La Vita, divieti di sosta e transito: ecco i provvedimenti di circolazione - Domenica 29 settembre il torna il tradizionale appuntamento con “Corri la Vita”, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a ... Lo riporta lanazione.it