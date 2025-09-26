Corri la vita divieti di sosta e transito | ecco i provvedimenti di circolazione
Firenze, 26 settembre 2025 - Domenica 28 settembre il torna il tradizionale appuntamento con “ Corri la Vita”, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno psicologico. Anche quest’anno l’evento partirà dal Parco delle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Confermati i due percorsi tra cui scegliere: uno di circa 10 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 4,1 km circa per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corri - vita
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre
Questa domenica tutta la città di Firenze è pronta a sostenere CORRI LA VITA! Ci siamo divertiti a ricreare in miniatura i corridori di questa speciale maratona per far sentire il nostro supporto e ricordare a tutti i partecipanti che è possibile visitare - facebook.com Vai su Facebook
Corri la Vita 2025 - X Vai su X
Corri la vita, divieti di sosta e transito: ecco i provvedimenti di circolazione - Domenica 28 settembre il torna il tradizionale appuntamento con “Corri la Vita”, la manifestazione ... lanazione.it scrive
Illegittimi i divieti di sosta generalizzati per i camper - È illegittima l’ordinanza con cui il Comune dispone il divieto di sosta per autocaravan sul litorale per l’ingombro di tali mezzi negli stalli di sosta destinati alle normali autovetture. Riporta ilsole24ore.com