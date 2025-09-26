Corri la vita 2025 | modifiche alla circolazione dei bus a Firenze domenica 28

La manifestazione, che durerà tutta la mattina e fino al primo pomeriggio e prenderà il via dal Parco delle Cascine e si concluderà in Piazza della Signoria, comporterà la chiusura di alcune strade cittadine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

