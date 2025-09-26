Corpo smembrato a Spoleto le coltellate a Sagor Bala per un prestito di 100 euro Dmytro Shuryn confessa | Li ho giocati tutti non avevo più nulla

L’ha colpito con un coltello perché il giovane voleva indietro i suoi 100 euro, ma Dmytro Shuryn non ne aveva da dargliene. Dopo 30 ore trascorse in una cella del carcere di Spoleto, il 32enne ucraino ha confessato la brutale uccisione dell’aiuto cuoco 21enne Sagor Bala, il cui corpo era stato trovato a pezzi in un sacco della spazzatura abbandonato vicino alla stazione della città umbra. Lo stesso Shuryn, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, avrebbe indicato agli inquirenti dove trovare gli altri pezzi del cadavere: «È provato per quello che accaduto e ha pianto», ha detto la sua legale. 🔗 Leggi su Open.online

