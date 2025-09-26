Corea del Sud il suicidio è la prima causa di morte tra gli under 50
Nel 2024 si sono tolte la vita 14.872 persone: è il dato più alto degli ultimi 13 anni. Tra le cause spunta il sistema scolastico super competitivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Corea del Sud, il suicidio è la prima causa di morte tra gli under 50 - In Corea del Sud il suicidio è diventato la principale causa di morte tra le persone che hanno meno di 50 anni. Come scrive tgcom24.mediaset.it
Corea del Sud, bullismo, suicidi, molestie e violenze sessuali: c’è un record di cure per traumi - In Corea del Sud emerge con crescente preoccupazione il tema del bullismo nei luoghi di lavoro, con un numero sempre più elevato di dipendenti e professionisti che segnalano ... Scrive repubblica.it