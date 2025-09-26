Corea del Sud a Seul la protesta dei lavoratori del settore finanziario

I lavoratori del settore finanziario della Corea del Sud hanno indetto uno sciopero generale per chiedere salari più alti e orari di lavoro più brevi. Venerdì migliaia di persone hanno manifestato nella capitale Seul. I membri del Korea Financial Industry Union, composto principalmente da dipendenti delle principali banche commerciali, hanno chiesto l’ introduzione di una settimana lavorativa di 4,5 giorni e un aumento salariale del 3,9%. L’agitazione ha segnato il primo sciopero generale del sindacato in tre anni, dal settembre 2022. Nonostante lo stop, le operazioni bancarie hanno subito poche interruzioni, poiché la partecipazione dei lavoratori sindacalizzati è stata inferiore alle aspettative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Sud, a Seul la protesta dei lavoratori del settore finanziario

In questa notizia si parla di: corea - seul

Corea del Nord: “Manovre militari Usa-Seul una provocazione”. E rivendica “diritto ad autodifesa”

Corea del Nord minaccia Seul e Washington: “Pagheranno un caro prezzo” per le esercitazioni militari congiunte

Arabia Saudita e Corea del Sud, il patto: nucleare per Riad, contratti per Seul

Seul: "La Corea Nord vicina a missile nucleare per colpire gli Usa" #coreadelnord #nucleare #26settembre - X Vai su X

La cucina coreana in Italia sta vivendo un periodo di grande popolarità, con tanti nuovi progetti di condivisione e divulgazione della cucina coreana. Tra questi c'è Mangia Seul https://www.instagram.com/mangia.seul/, un concept nuovo a Siena. Abbiamo inco - facebook.com Vai su Facebook

Corea del Sud, a Seul la protesta dei lavoratori del settore finanziario - (LaPresse) I lavoratori del settore finanziario della Corea del Sud hanno indetto uno sciopero generale per chiedere salari più alti e orari ... stream24.ilsole24ore.com scrive

In Corea del Sud è stato condannato a 15 anni di carcere il CEO di un’azienda di batterie al litio in cui erano morte 23 persone per un incendio - Un tribunale della Corea del Sud ha condannato a 15 anni di carcere l’amministratore delegato e il direttore generale (che sono padre e figlio) dell’azienda proprietaria di una fabbrica di pile al lit ... Da ilpost.it