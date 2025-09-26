Coppia gay aggredita a Roma | Stavamo ballando e ci siamo dati un bacio | due uomini ci hanno preso a pugni

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggrediti durante una serata in un locale di La Storta: a raccontare l'aggressione omofoba subita, l'ennesima della capitale, è Andrea, funzionario del ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

