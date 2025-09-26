Coppedè compie 100 anni il programma per festeggiare il quartiere delle fate tra sogno e realtà

Dal 26 al 28 settembre sono in programma visite guidate, mostre, convegni di architettura, storiografia, costume e società, e un'esposizione di auto d’epoca. Gli eventi per festeggiare i primi 100 anni del quartiere Coppedè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

