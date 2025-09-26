Coppa Toscana di Prima categoria Rimontona Capezzano Torrelaghese eliminata
Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match giocato mercoledì sera sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta e valevole per gara-3 del triangolare del primo turno della Coppa Toscana di Prima categoria (dove era già eliminato il Romagnano, avendo perso sia contro la Torrelaghese 3-1 sia col Capezzano 3-2) le emozioni non son mancate in un match al cardiopalma. La Torrelaghese ha iniziato con questo undici (modulo 4-3-1-2): Barsaglini; D’Onofrio, Zini, capitan Bonuccelli, Martinelli; Pezzini, Grossi, Carella; Sereni; Lombardi, Maiorana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
